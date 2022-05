Donati e il futuro di Dybala: “No a Milan e Inter. Ecco dove lo vedrei bene…”

Dove giocherà la Joya? Il commento dell'ex calciatore

Il futuro di Paulo Dybala è ancora in bilico. Dopo l'addio alla Juventus si parla di Inter ma anche di Milan o di Premier League. Eppure, per Massimo Donati, storico ex calciatore, la Joya potrebbe trovare grande affinità con due piazze italiane: la Roma e il Napoli.