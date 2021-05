Dopo il bagno di folla fuori S. Siro, l’Inter fa la festa alla Sampdoria (5-1)

Straripante Inter contro la squadra blucerchiata

Giornata da ricordare per l'Inter che dopo i festeggiamenti per lo scudetto fuori dallo stadio, allegria in campo con l'undici di Conte che ha travolto la Sampdoria a San Siro con il punteggio di 5-1. Una vera passerella tricolore per i campione d'Italia che mettono a segno tre reti nel primo tempo (Gagliardini e poi doppietta di Sanchez). Nella ripresa arrivano anche i gol di Pinamonti e Lautaro, su rigore per il 5-1 di San Siro vuoto all'interno ma affollato nel piazzale esterno con 3 mila tifosi che hanno accolto i loro beniamini prima della partita.