Dopo il Milan altri club svolgeranno allenamenti uomini e donne insieme

Giornata particolare ieri a Milanello, con la prima squadra maschile e quella femminile che hanno lavorato insieme

Il calcio femminile sta raggiungendo livelli alti di popolarità e tra qualche anno entrerà nel mondo del professionismo. Ieri a Milanello, sede storica del club rossonero, è stata una giornata particolare. Il centro sportivo ha ospitato un allenamento condiviso tra le due Prime Squadre rossonere:la maschile e la femminile che, per la prima volta, hanno lavorato insieme. Un allenamento insolito che certifica l’attenzione rossonera per il mondo del calcio femminile. Sotto gli occhi dei due Mister, Maurizio Ganz e Stefano Pioli, hanno preso il via una serie di "sfide" basate su esercitazioni tecniche a cui è seguita una valutazione con punteggio finale. Ogni gruppo si è cimentato lungo il circuito precedentemente preparato dallo staff tecnico e caratterizzato da diverse postazioni. L'agonismo non è mancato dando vita a una serie di sfide estremamente "tirate" e divertenti. La seduta si è chiusa con una gara ai rigori. Il Milan femminile nel campionato scorso è arrivato secondo centrando la qualificazione in Champions League e ora si propone di essere ancora più competitivo e di contendere alla Juve il prossimo titolo italiano. Il club continua a rinforzarsi con acquisti importanti: ufficializzato ieri l’ingaggio della centrocampista Greta Adami dalla Fiorentina e del difensore Laia Codina Panedas dal Barcellona. Laia ha vinto l’Europeo del 2018 con la Spagna U19. Vestirà la maglia rossonera numero 5. L'esperimento ha funzionato e adesso altri club potrebbero dar vita a questi allenamenti misti.