Dopo la conferma di Pioli il Milan pensa al mercato, agente di Jovic avvistato a Milano

Il morale in casa Milan è alle stelle. La vittoria contro il Sassuolo ha lanciato il Milan al quinto posto in classifica, posizione utile per la qualificazione alla prossima Europa League e la conferma di Pioli ha fatto felice tutto l’ambiente. Dopo l’annuncio del rinnovo dell’allenatore Emiliano, ecco che la dirigenza rossonera è già al lavoro per potenziare la squadra in vista dell’anno prossimo.

MILAN-JOVIC: CONTATTO CON L’AGENTE

L’obiettivo numero uno in casa rossonera ora sembra essere Luka Jovic. Il classe ’97 non ha vissuto sicuramente una stagione indimenticabile nonostante la vittoria in Liga e dopo i guai combinati durante il lockdown il giocatore è pronto a cambiare aria. Ad aspettarlo ci sarebbe il Milan che, secondo quanto riportato da SkySport, avrebbe incontrato l’agente del serbo a Milano. Ramadani si sarebbe seduto al tavolo con Massara e Maldini per capire quali sono le condizioni dei Blancos. Secondo le prime indiscrezioni le cifre dell’affare si aggirerebbero intorno ai 50 milioni di euro, cifra che difficilmente il Milan riuscirà a sborsare quest’estate. Dalla Spagna il quotidiano AS parla di un Maldini molto determinato per portare in porto l’affare così come già successo per Theo Hernandez.