Doppietta di Vlahovic su rig. e la Fiorentina affonda l’Atalanta a Bergamo

Cade in casa la Dea battuta da una Fiorentina arrembante

Successo esterno della Fiorentina sul terreno dell'Atalanta. La squadra di mister Italiano si è imposta con il punteggio di 2-1. Gara intensa al Gewiss Stadium. Annullato un gol a Djimsiti per posizione di fuorigioco di Zapata. Dopo VAR review concesso un rigore alla Fiorentina per fallo di mano di Maehle: Vlahovic non sbaglia e porta avanti i suoi. A inizio ripresa ancora rigore e ancora Vlahovic non sbaglia per il 2-0. Sempre su rigore accorcia Zapata. Finale all'arrembaggio della squadra di Gasperini ma Terracciano ha respinto ogni tentativo dei padroni di casa. La Viola sale così a 6 punti, scavalcando proprio la Dea in classifica, ferma a 4