Doppio Caputo e la Sampdoria vince a Venezia

Dopo tre sconfitte consecutive torna a vincere la squadra blucerchiata

Successo preziosissimo per la Sampdoria sul terreno del Venezia in chiave salvezza con una doppietta di Caputo. Vittoria per 2-0 che riporta serenità nel clan blucerchiato che nel lanch match del Penzo ha sfruttato due gravi ingenuità dei padroni di casa. Venezia che ha avuto delle buone occasioni per far gol ma le ha sciupate. Partita sbloccata da Caputo che sfrutta una dormita di Maenpaa che regala a Sabiri la possibilità di servire il compagno a porta vuota. Il raddoppio è un altro regalo di Fiordilino, Caputo raccoglie stavolta in area la respinta di Maenpaa su un tiro di Sensi servito sempre da Sabiri. Finale con qualche occasione per i lagunari e la più pericolosa quella di Nsame che da solo in area ha colpito lentamente di testa un pallone messo in mezzo da Ebuehi. La Sampdoria con questi tre punti si porta a + 7 dalla zona retrocessione occupata proprio dal Venezia con 22 punti che oggi ha perso la quarta partita consecutiva. Per Giampaolo è il primo successo in trasferta.