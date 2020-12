Doppio colpo Inter: Napoli k.o. e Milan a -1. Il Sassuolo frena a Firenze

Doppio colpo per l‘Inter. I nerazzurri erano attesi allo scontro diretto contro il Napoli. Missione compiuta: gli azzurri cadono a San Siro al cospetto di Lukaku che su rigore fa la differenza. Al contempo gli uomini di Antonio Conte mettono nel mirino il Milan, che frena ancora. I rossoneri masticano amaro per aver sprecato la possibilità di allungare, ma possono tirare un sospiro di sollievo per il pari strappato in casa di un ottimo Genoa. Il Sassuolo pareggia a Firenze e rallenta la sua corsa. In zona Europa League cade l’Hellas Verona, sconfitto dalla Sampdoria. Pari pirotecnico tra Spezia e Bologna, mentre Parma e Cagliari si annullano a vicenda.

FIORENTINA-SASSUOLO 1-1

AL 13′ si rompe l’equilibrio: Traoré viene servito da Berardi e da due passi batte Dragowski. La Fiorentina soffre, ma riesce e rifarsi sotto e trova il pareggio con Vlahovic su rigore. Nella ripresa non arrivano gol. Obiang accarezza la traversa, mentre Boga e Berardi mancano la rete per questione di centimetri.

GENOA-MILAN 2-2

Nel primo tempo scarseggiano le occasioni. La chance più ghiotta capita sui piedi di Rebic, ma Perin si esalta con una parata. Nella ripresa si sblocca il risultato con Destro che respinge in rete dopo la respinta di Donnarumma sul colpo di testa di Shomurodov. Il Milan trova il pari grazie a Calabria, autore di un tiro preciso e angolato. Nuovamente Genoa avanti con l’incornata perfetta di Destro. Nel finale nuova fiammata dei rossoneri che pareggiano con Kalulu. Strepitoso Donnarumma nel finale su Scamacca.

INTER-NAPOLI 1-0

Il Napoli fa la partita per larghi tratti nel primo tempo, ma non trova spiragli e deve guardarsi dalle incursioni dell’Inter. Gli azzurri perdono Mertens per infortunio. Nella ripresa Insigne sfiora il gol con un colpo di tacco. Sul ribaltamento di fronte Darmian viene atterrato da Ospina: rigore ed espulsione dello stesso Insigne per proteste. Lukaku spiazza il portiere e porta avanti i nerazzurri. Il Napoli si riporta in avanti e serve un super Handanovic per blindare la propria porta.

VERONA-SAMPDORIA 1-2

La Sampdoria sblocca il risultato sul finire del primo tempo con Ekdal che trafigge Silvestri sul suo palo. Nella ripresa i blucerchiati raddoppiano con Verre, che parte dalla trequarti, salta alcuni avversari e poi infila il portiere avversario. Il Verona accorcia le distanze su rigore con Zaccagni, ma non basta per arrivare al pareggio.

SPEZIA-BOLOGNA 2-2

Lo Spezia sblocca il risultato dopo nemmeno 20′: Nzola sfrutta una dormita del Bologna e batte Da Costa. L’attaccante raddoppia nella ripresa, servito perfettamente da Agudelo. Il Bologna reagisce e prima accorcia con Dominguez, autore di un bel tiro di destro. Poi Barrow sale in cattedra nel bene e nel male: prima inventa un pallonetto strepitoso da distanza considerevole e poi si fa parare da Provedel il match point su rigore all’ultimo minuto del recupero.

PARMA-CAGLIARI 0-0

Il Parma gioca meglio nel primo tempo, ma non sfonda. Kurtic va al tiro in due occasioni e manca di un soffio il vantaggio. Nella ripresa cresce il Cagliari grazie a Joao Pedro che mette i brividi ai tifosi ducali, ma non trova il guizzo giusto per il gol della vittoria.