Doppio colpo Napoli: Torino battuto e aggancio alla Juventus al quarto posto

Gli azzurri infiammano la lotta per la top 4

Il Napoli coglie l'occasione: dopo il pari della Juventus contro la Fiorentina , arrivano tre punti pesantissimi nella trentatreesima giornata. Superato nettamente il Torino con un rotondo 2-0 che sta persino stretto agli uomini di Gattuso, quasi sempre in controllo del match. I granata restano pericolosamente vicini alla zona retrocessione, mentre gli azzurri rendono il finale di stagione infuocato nella lotta per la zona Champions.

Al Napoli bastano meno di 15 minuti per concludere la gara. Gli azzurri si portano in vantaggio all'11' con Bakayoko. Il centrocampista inventa un destro imprendibile per Sirigu. Passano due minuti e arriva il raddoppio, stavolta firmato da Osimhen, che approfitta dell'errore di Nkoulou. Il difensore regala palla all'attaccante avversario, spietato e lucido nel presentarsi davanti al portiere avversario. Il Napoli continua a macinare gioco e sfiora il tris con Zielinski, che colpisce il palo. Osimehn è una furia e chiama all'intervento per due volte Sirigu a inizio ripresa. L'unico squillo del Torino viene da Ansaldi che impegna Meret. Insigne colpisce un altro legno per il Napoli a metà ripresa. Nel finale Mandragora si fa espellere. Finisce 2-0.