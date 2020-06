Doppio Di Carmine, Verona a un punto dall’Europa. Cagliari ko

L’Hellas Verona fa un passo più verso l’Europa. La squadra di Juric batte 2-1 il Cagliari dopo una partita ad alta intensità.

La partita

Il primo tempo è un assolo dell’Hellas. I ragazzi di Juric partono forte mettendo sotto pressione la difesa sarda. Al 5′ minuto Rrahmani entra in area di rigore, ma conclude abbondantemente fuori. All’11esimo però i padroni di casa trovano il gol con Di Carmine che stacca di testa su cross Lazovic. Il Verona non si accontenta e insiste. Cinque minuti più tardi Lazovic si trova in area di rigore ed esplode un tiro che si stampa sulla traversa. Il Cagliari prova quindi ad alzare il baricentro, ma l’Hellas è brava a ripartire e al 26esimo trova il gol del raddoppio sempre con Di Carmine che dai 20 metri spiazza Cragno. Dieci minuti dopo però Borini lascia in dieci i suoi dopo un brutto intervento su Rog. Il Cagliari trova quindi la forza di reagire e al 43esimo accorcia le distanze con Simeone. Nel secondo tempo il Cagliari mantiene il possesso, ma non riesce a sfondare. Anche gli uomini di Zenga rimangono in dieci per l’espulsione di Cigarini. Più passa il tempo più gli ospiti faticano a creare azioni degne di nota.

TABELLINO

HELLAS VERONA-CAGLIARI 2-1

(14’ e 26’ Di Carmine; 43’ Simeone)

Ammoniti: 34’ Badu nel Verona. 16’ Pereiro, 34’ Nandez, 51’ Pisacane, 80’ Ceppitelli nel Cagliari.

Espulsi: 35’ Borini nel Verona. 70’ Cigarini (doppio giallo) nel Cagliari..

HELLAS VERONA (3-4-3): Silvestri; Rrahmani, Kumbulla, Empereur; Faraoni, Amrabat, Badu, Lazovic; Borini, Verre (45’ Veloso); Di Carmine (48’ Zaccagni). Allenatore: Ivan Juric.

CAGLIARI (3-5-1-1): Cragno; Cacciatore, Ceppitelli (68’ Paloschi), Pisacane; Ionita, Nandez, Cigarini, Rog, Pellegrini (84’ Lykogiannis); Pereiro (45’ Birsa); Simeone. Allenatore: Walter Zenga