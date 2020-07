Doppio Ibra, il Milan passa con la Samp. Il Lecce è ancora vivo. Genoa annichilito. Ok Lazio e Verona

Continua a vincere il Milan di Pioli che con due gol di Ibra e uno di Calhanoglu battono 3-0 una Samp già salva. Vittoria fondamentale per il Lecce che nel finale ribalta l’Udinese vincendo 1-2. Guai ora per il Genoa che tiene aperta la lotta salvezza crollando 5-0 contro il Sassuolo. Vittorie per Lazio ed Hellas Verona.

Sampdoria – Milan

Ottimo avvio di gara del Milan di Pioli che fin da subito attacca la Sampdoria. I rossoneri stanno bene fisicamente e mentalmente e sul campo si vede. Pronti-via gli ospiti passano in vantaggio con il gol di Ibrahimovic al quarto minuto. Zuccata vincente dello svedese su cross di Rebic. La Sampdoria non riesce a reagire e subisce l’aggressività del Milan. Nella prima parte non succede molto altro, ma nella ripresa i rossoneri dilagano. Al 52esimo Ibrahimovic serve in area Calhanoglu che conclude di potenza superando Colley. Sei minuti più tardi Ibrahimovic sigla la doppietta con un sinistro dal limite dell’area di rigore. Nel finale Askildsen accorcia le distanze segnando il 1-3. Leao nel recupero firma il 1-4 finale.

Sassuolo – Genoa

Il Sassuolo passeggia sul Genoa vincendo 5-0 e inguaiando la squadra di Nicola. Con la vittoria del Lecce i giochi sono più che aperti. La squadra di De Zerbi passa in vantaggio al 26esimo del primo tempo con Traoré che sotto porta insacca su cross di Berardi. Al 39esimo eurogol di Berardi che esplode dal limite un sinistro a giro imprendibile. Nel secondo tempo altra girandola di gol: Caputo trova il gol numero 20 del suo campionato su pasticcio della difesa genoana. Al 74esimo Raspadori cala il poker appena entrato. Pochi minuti più tardi Raspadori serve Caputo che senza paura batte Perin.

Udinese – Lecce

Vittoria di un’importanza vitale quella del Lecce a Udine. Dopo essere passati in svantaggio la squadra di Liverani riesce a ribaltarla prima con il rigore nel primo tempo di Mancosu e poi con il gol di Lapadula a dieci minuti dal termine. Nel finale l’Udinese prova riaffacciarsi, ma la squadra di Liverani non concede nulla. Tre punti che permettono alla squadra salentina di giocarsi la salvezza all’ultima giornata.

Verona – Spal

Facile vittoria dell’Hellas Verona contro la Spal già retrocesse da diverse giornate. La squadra di Juric regola 3-0 gli uomini di Di Biagio con la doppietta di Di Carmine e Faraoni.

Lazio – Brescia

La Lazio risponde ad Atalanta e Inter e vince contro il Brescia per 2-0. I biancocelesti soffrono un po’ all’inizio l’aggressività degli ospiti, ma con il passare dei minuti la qualità degli uomini di Inzaghi esce. Al 17esimo del primo tempo Correa porta avanti i suoi mentre Immobile a 8 dalla fine trova il gol numero 35 del suo campionato.