Dossena: “Juventus non è da Scudetto e lo stile non è più quello di prima”

Il punto di vista dell'ex centrocampista della Sampdoria

Beppe Dossena, ex calciatore, fra le tante, di Udinese e Sampdoria, ha parlato ai microfoni di “1 Football Club” su 1 Station Radio -. Prima battuta sull'Inter: "Sono ancora i favoriti per lo Scudetto. Gli addii di Lukaku e Hakimi hanno trasmesso agli altri calciatori orgoglio e cattiveria agonistica. C’era la volontà in questi ragazzi di dimostrare che l’Inter non era solo Lukaku. Inzaghi ha portato semplicità nell’impartire ordini e il suo modo di giocare. Non hanno fatto grandissime operazioni, ma sono andati a prendere giocatori ideali al nuovo allenatore. Non è stato semplice il loro mercato per via dei problemi finanziari, ma avere un dirigente dell’esperienza e della personalità di Marotta ha aiutato.