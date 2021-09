Dossena: “Sampdoria avversario peggiore per il Napoli. Ma se vince a Marassi…”

Beppe Dossena esprime il suo punto di vista sul momento di Sampdoria e Napoli

Si avvicina il momento di Sampdoria-Napoli. Una sfida importante per entrambe le formazioni. I blucerchiati in casa sono già riusciti a fermare l'Inter e vogliono dare continuità al successo in trasferta contro l'Empoli. Gli azzurri, però, sono stati una macchina da guerra fino a questo momento: quattro partite e quattro vittorie in Serie A. Dunque si preannuncia un match estremamente complicato. L'ex doriano Beppe Dossena ha spiegato il suo punto di vista sul match in un'intervista a Il Mattino: "Anguissa per me è un fenomeno, mi piace da matti. Poi col suo lavoro permette a Fabian di occuparsi della costruzione del gioco ed è per questo che lo spagnolo ha fatto un grande passo avanti. La Samp è il peggio avversario che potesse capitare al Napoli. Se il Napoli passa indenne dalla trasferta di Marassi, le quote scudetto possono crescere".