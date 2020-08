Douglas Costa ammette: “Annata complicata. Volevamo quella Coppa…”

La sconfitta contro il Lione negli ottavi di finale di Champions League fa calare il sipario sulla stagione della Juventus. Un’annata contrassegnata dalla delusione per i flop nella massima competizione europea e dalla sconfitta in finale in Coppa Italia. Unica soddisfazione la vittoria dello scudetto. Risultati poco soddisfacenti che hanno portato inevitabilmente all’esonero del tecnico Maurizio Sarri.

BILANCIO

Per Douglas Costa è arrivato il momento di tracciare un bilancio della stagione disputata finora. L’esterno brasiliano, alla sua terza annata con la Juventus, affida ai social le sue impressioni: “È stata un annata molto complicata per quanto riguarda noi tutti, in particolare me, le mie aspettative erano quelle di aiutare e combattere al fianco dei miei compagni ma cosi non è stato per via dei miei infortuni. Lavoreremo duramente e cercheremo di tornare più forte di prima. Tutti noi abbiamo bisogno del vostro supporto anche nei momenti difficili, gli insulti servono a poco. Siamo campioni d’Italia per la nona volta consecutiva ma ieri è stata una dura sconfitta, perché quella Coppa la volevamo, e la vogliamo a tutti i costi! Siamo La Juve! Su la testa e iniziamo a lavorare per la prossima stagione! Solo insieme possiamo raggiungere ciò che ciascuno di noi cerca di raggiungere!”.