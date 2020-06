Douglas Costa ammette: “Sarri ci urla di non correre alla c***o di cane”

Si avvicina l’estate, momento di celebri tormentoni musicali. Talvolta, però, ci sono anche semplici modi di dire che diventano virali. E’ il caso della locuzione “a c…o di cane”, lanciata da Charles Leclerc e Alessandro Cattelan. Un’espressione talmente diffusa da essere utilizzata anche in casa Juventus. Lo ha affermato l’esterno brasiliano Douglas Costa in una diretta con il pilota della Ferrari: “Mister Sarri ci urla di non correre alla c…o di cane. Lo dice sempre: ‘Non andate lì alla c…o di cane quando andiamo a pressare sempre’”.