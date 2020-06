Douglas Costa in versione meteorologo: “I fulmini possono verificarsi in un campo di calcio”

Non smette di stupire Douglas Costa che in queste ultime settimane è stato assoluto protagonista sui social e, nella serata di ieri, anche in campo nella gara contro il Lecce.

Il brasiliano della Juventus è entrato nella ripresa spaccando la gara e lasciando intravedere sprazzi di grande calcio. Al termine del match, l’esterno bianconero ha pubblicato un messaggio sulla propria pagina Instagram davvero particolare.

Douglas Costa: il meteorologo…

“I fulmini sono fenomeni legati all’elettricità atmosferica che in alcuni casi possono verificarsi all’interno di un campo da calcio”, ha scritto Douglas Costa paragonando le giocate della Juventus ai lampi. “Le cariche positive del terreno incontrano quelle negative delle nubi, generando una scarica elettrica pari a 100.000.000 di volt. Insomma, con i fulmini bisogna fare molta attenzione”. Il riferimento è chiaramente alle sue caratteristiche atletiche e tecniche. Un bel modo per festeggiare il poker al Lecce e un’ottima prova personale.