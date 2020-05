Douglas Costa spaventa la Juve: “A volte penso se posso giocare ancora”

Prima allo Shaktar, poi al Bayern e infine alla Juventus. La carriera di Douglas Costa la si potrebbe riassumere in queste tre squadre. L’ala brasiliana ha forse raccolto meno rispetto alle sue potenzialità e spesso i tanti infortuni hanno impedito al giocatore di avere la continuità necessaria.

Infortuni

Durante un’intervista a Player’s Tribune l’ex Bayern ha parlato dei tanti guai fisici, non nascondendo il fatto di aver pensato al ritiro: “Ci sono dei momenti in cui penso: ‘Posso ancora giocare?’ Perché scendo in campo e mi faccio male di nuovo. Poi quando guardo la Tv capisco che questa è la mia passione e che posso giocare ancora ad alto livello. Scherzo con Alex Sandro che ho più risonanze che presenze. Ogni volta che mi faccio male mi chiedo: ‘Cosa ho fatto di sbagliato?. Mi chiedo perché non riesco a giocare con continuità. E’ una cosa che mi fa male. Quindi ho chiesto ogni tipo di aiuto. Non è uno psicologo, ma ti mostra come fatti dell’infanzia possano ancora condizionarti oggi”.

Douglas Costa al top

I suoi infortuni gli hanno impedito di avere una continuità tale per poter ambire ad essere il miglior calciatore del mondo: “Questa cosa mi dà fastidio. Ho il potenziale per essere un calciatore top, ma per colpa mia o no non posso essere nella migliore forma. Questa cosa è molto fastidiosa”.