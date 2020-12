Dov’è finito Deulofeu? Gotti spiega: “Sta recuperando, Udine il posto giusto per lui”

Uno dei grandi colpi di mercato estivi è stato fatto dall’Udinese. I friulani si sono assicurati le prestazioni di Gerard Deulofeu. L’esterno spagnolo ha un potenziale notevole e un curriculum di tutto rispetto come dimostrano le esperienze con Milan e Barcellona. Tuttavia finora gli è mancata la giusta continuità e Udine potrebbe aiutarlo in questo senso. Tuttavia finora gli infortuni lo hanno fortemente limitato.

POSTO GIUSTO

Non sembra preoccuparsene Luca Gotti. Queste le parole del tecnico dell’Udinese al canale ufficiale del club: “E’ venuto recuperando da un lungo infortunio per tornare ad essere se stesso. Questo è quello che gli contesto perché gli ricordo sempre che questa è una maglia importantissima anche se siamo in un club più piccolo rispetto al Barcellona. Lui non deve tornare ad essere Deulofeu ma deve essere ancora migliore di quanto già non lo sia stato e, per questo obiettivo, Udine è il posto ideale per lui, amando i suoi compagni e tutto l’ambiente. Dal punto di vista fisico sta bene e sta lavorando tantissimo gli mancano il guizzo e la brillantezza ma arriveranno presto. Poi, purtroppo, ci sono gli intoppi come l’edema al piede riportato che rientrano in una generale grande riabilitazione