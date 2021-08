Dove vedere Inter-Genoa in diretta e streaming oggi

Riparte il campionato. Si inizia con i campioni d'Italia dell'Inter che ospitano il Genoa

Redazione ITASportPress

Inter-Genoa sarà la prima gara della nuova stagione di Serie A 2021-22. Si gioca oggi, sabato 21 agosto 2021 alle ore 18.30 a San Siro. Nerazzurri contro Grifone per una partita che si annuncia molto interessante, soprattutto per vedere come saranno i campioni d'Italia dopo l'addio di Lukaku e Hakimi.

Inter-Genoa, le probabili formazioni

Formazione praticamente fatta per i padroni di casa dell'Inter con mister Simone Inzaghi che ha pochi dubbi e anche poche alternative, soprattutto in attacco dove vi sarà solo Dzeko a disposizione come vera punta. Ballardini, complice anche il mercato in divenire, dovrà pensare ad una squadra in grado di provare a bloccare i nerazzurri.

Queste le probabili formazioni di Inter-Genoa:

INTER (3-5-1-1): Handanovic; Skriniar, de Vrij, Bastoni; Darmian, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Sensi; Dzeko.

GENOA (3-5-2): Sirigu; Vanheusden, Biraschi, Criscito; Sabelli, Sturaro, Badelj, Hernani, Cambiaso; Bianchi, Pandev.

Dove vedere il match in diretta e streaming

Inter-Genoa si disputerà come detto questa sera sabato 21 agosto allo Stadio Giuseppe Meazza in San Siro a Milano. Il fischio d'inizio della prima giornata del campionato di Serie A è in programma alle ore 18.30. Andiamo a scoprire dove vedere Inter-Genoa. Il match sarà trasmesso in diretta streaming da DAZN e sarà visibile sulle smart tv di ultima generazione compatibili e, sempre tramite app, su tutti i televisori collegati al TIMVISION BOX, ad una console PlayStation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S) o ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast.

Gli abbonati DAZN avranno anche un'altra possibilità per vedere in diretta la sfida Inter-Genoa ovvero quella di utilizzare i dispositivi mobili come smartphone e tablet. Per guardare il match bisognerà scaricare la app, avviarla e selezionare l'evento dal palinsesto. In alternativa si potrà seguire la sfida di Serie A sul proprio pc o notebook, semplicemente collegandosi con il sito ufficiale della piattaforma.