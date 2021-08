Dove vedere Udinese-Juventus in diretta e streaming oggi

Si gioca alle 18.30 la sfida tra la formazione di Gotti e quella di Allegri per la prima giornata del massimo campionato italiano

Udinese-Juventus si disputerà, come detto, oggi domenica 22 agosto 2021, con calcio d'inizio fissato per le ore 18.30. La sfida è valida per la prima giornata della stagione di Serie A 2021/22. Sede della gara sarà la Dacia Arena di Udine. Per seguire Udinese-Juventus occorrerà disporre di DAZN che trasmetterà la sfida. Per vederla in tv sarà necessario essere dotati di una smart tv su cui scaricare l'app, oppure collegare al proprio televisore un dispositivo quale Google Chromecast, Amazon Fire Tv Stick, oppure un decoder Sky Q o una console quale PlayStation 4 o 5 opppure un XboX One, One S e One X.