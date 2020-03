Dramma Cristiano Ronaldo, il portoghese tranquillizza tutti: “Mia madre è stabile, grazie a tutti”

Cristiano Ronaldo starà vivendo sicuramente vivendo il momento più delicato della sua vita personale. La madre, Maria Dolores, è stata colpita da un ictus nelle prime ore di martedì e il fuoriclasse portoghese si è precipitato in Portogallo per starle vicino. Dopo ore di apprensione, il giocatore della Juventus ha rotto il silenzio riguardo le condizioni di salute della madre.

E’ STABILE – Tramite il suo account Twitter ufficiale il portoghese ha rassicurato tutti: “Grazie a tutti per i messaggi di supporto nei confronti di mia madre. Attualmente è stabile e ricoverata in ospedale. Io e la mia famiglia vorremmo ringraziare tutti i medici che la stanno seguendo e vorremmo richiedere un po’ di tempo per stare nella nostra intimità potendo passare delle ore con una certa privacy”.