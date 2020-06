Dubbi di mercato, la Juventus fa scegliere…Cristiano Ronaldo

L’arrivo di Arthur sancisce l’inizio della campagna acquisti bianconera. La Juventus è alle prese con i dubbi di mercato legati soprattutto all’attacco. Dybala e CR7 rimarranno, ma ancora bisogna capire quale sarà il futuro di Gonzalo Higuain. L’attaccante argentino è andato in gol contro il Lecce, ma la sensazione è quella che l’ex Napoli possa lasciare a fine stagione. Per questo motivo Paratici sta vagliando alcuni nomi da affiancare al portoghese e a Dybala.

CR7 direttore sportivo

Secondo quanto riportato da Don Balon la dirigenza bianconera starebbe pensando a Arkadiusz Milik, Pierre Emerick Aubameyang y Raúl Jiménez. La pista più probabile per ora sembra essere quella legata all’attaccante del Napoli. Il polacco non rientrerebbe nei piani di Gattuso, ma DeLa non farà sconti. Il sito Transfermarkt specializzato in calcio mercato valuta il giocatore ben 32 milioni e i continui infortuni potrebbero spingere la dirigenza bianconera per un altro giocatore. Il profilo dell’attaccante dell’Arsenal piace a tanti, così come l’attaccante degli Wolves Raul Jimenez. Per capire quale sarà l’innesto giusto Paratici e Nedved potrebbero chiedere l’aiuto di Cristiano Ronaldo che potrebbe scegliersi così il suo partner d’attacco.