Due rigori di Bonucci affondano la Lazio e la Juventus risale in classifica

Seconda vittoria consecutiva in campionato della squadra di Allegri

La Juventus ha battuto la Lazio all'Olimpico con il punteggio di 2-0. Doppietta di Bonucci che ha trasformato due penalty. Gara molto intensa con le squadre che si affrontano a viso aperto sin dall'avvio. Al 23' Bonucci segna su rigore decretato (dopo On field review), per fallo di Cataldi su Morata. La Lazio ha subito anche in svantaggio la maggiore pressione degli ospiti apparsi in ripresa dopo le precedenti esibizioni. Nella ripresa biancocelesti poco lucidi in attacco e la Juve ha tenuto botta. A 8' dalla fine altro fallo in area laziale e Bonucci ha trasformato il rigore del definitivo 2-0 consentendo alla Juve di portare a casa i tre punti che la spingono più in alto in classifica.