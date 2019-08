Due su due per la Spal: battute Virtus Bolzano e Obermais Maia

Pomeriggio decisamente positivo e soddisfacente per la Spal. La squadra emiliana ha sostenuto un doppio test nel pomeriggio, disputando le amichevoli con Virtus Bolzano e Obermais Maia. I biancoazzurri sono usciti vincitori da entrambi gli incontri. Ad aprire le danze nella prima sfida ci ha pensato Strefezza con un tiro dalla distanza dopo nove minuti, seguito dalla conclusione rasoterra di Kurtic al 44′. Il colpo di testa di Moncini e le zampate di Petagna e Mawuli hanno chiuso il match con un netto 5-0.

BIS – Contro l’Obermais Maia la musica non è cambiata. Il tecnico Semplici ha optato per un drastico turnover con l’obiettivo di dare a tutti i giocatori un ampio minutaggio. La Spal ha trovato il vantaggio con Valoti, ma ha accusato il pareggio di Lantthaler. La reazione degli emiliani non si è fatta attendere: prima Valoti e poi Floccari hanno sigillato il secondo successo nel giro di poche ore grazie al 3-1 finale dei biancoazzurri.