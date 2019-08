Duncan e la promessa per il fantacalcio: “I fantallenatori mi danno la carica. Quest’anno…”

“I fantallenatori mi danno la carica per fare meglio”, così Alfred Duncan, centrocampista del Sassuolo, esce allo scoperto e racconta una delle sue passioni: il fantacalcio.

Intervistato da Sky Sport, il classe 1993 neroverde ha parlato della prossima stagione, la seconda sotto la guida di Roberto De Zerbi, e della sua posizione in campo che gli permetterà di fare più gol e più assist, tema caldo in ottica fantacalcio…

PROMESSA – “Il fantacalcio? Mi piace, è una cosa bella anche se alcuni la prendono troppo sul serio. Devo dire che però da parte mia i fantallenatori mi danno anche la carica per fare meglio. De Zerbi mi ha spostato da sinistra a destra e permesso di vedere più la porta nella fase offensiva” e quindi ecco quella che sembra essere una promessa: “Quest’anno potrò fare più goal e più assist, per me è molto importante…”, ha concluso Duncan.