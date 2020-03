Duro comunicato dell’AIC: “Giocatori convocati dai club, siamo indignati”

Il Coronavirus ha fatto sì che i più importanti campionati europei si fermassero. La pandemia ha poi spinto le squadre, almeno in Italia, a sospendere anche le sedute di allenamento fino alla prossima settimana. Il rischio di contagio è altissimo come dimostrato dai numerosi casi riscontrati in Serie A. Nonostante questo alcuni club, anche in serie minori hanno continuato gli allenamenti come se nulla fosse.

INDIGNATI – A tal proposito è intervenuto l’AIC che sul suo sito ufficiale ha diramato un comunicato molto duro: “L’Associazione Italiana Calciatori, in un momento delicato per il Paese, è costretta suo malgrado a denunciare la paradossale situazione che si sta verificando in più di qualche club professionistico Nonostante l’intervento del Presidente del Consiglio Giuseppe Conte, che ha adottato con un Decreto misure urgenti di contenimento del contagio sull’intero territorio nazionale sino al 25 marzo 2020, ci rattrista e indigna registrare ancora oggi un comportamento scriteriato e fuori dal contesto nazionale e internazionale di alcune società calcistiche, che si ostinano a convocare gli atleti per allenamenti in piccoli gruppi o, peggio ancora, per il controllo quotidiano della temperatura”.