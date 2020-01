Dybala ammette: “La Juventus pensava di cedermi, poi è arrivato Sarri e…”

Paulo Dybala si racconta e lo fa in un’intervista rilasciata al Guardian. L’attaccante della Juventus ha parlato della stagione in corso, ma anche e soprattutto di questa estate quando sembrava essere ad un passo dalla cessione. La Joya ha rivelato di essere davvero vicino all’addio ma che l’arrivo di Maurizio Sarri ha cambiato tutto.

ANDARE VIA – “Sono stato vicino ad andarmene. Quello era il pensiero della società, lo sapevo. E fino all’ultimo minuto eravamo in attesa”, ha ammesso Dybala. “Ho due anni di contratto, che non è poco ma neppure così tanto. Vedremo quali saranno i piani della Juventus, se pensano di cedermi alla prossima sessione di mercato o se vogliono che io rimanga. È una decisione del club. Per me è difficile da sapere cosa accadrà. Le cose cambiano da un secondo all’altro rapidamente”.

SARRI – Ma allora perché, alla fine, Dybala è rimasto a Torino? La risposta la dà proprio lui: “Sono in un club che mi ha sempre trattato bene. Sono felice, a mio agio. L’arrivo di Sarri mi ha aiutato. Voleva che rimanessi, il che mi ha dato la forza nei momenti di incertezza quando non si sapeva cosa sarebbe successo. Sapevo che avrebbe potuto insegnarmi parecchio, aiutarmi a tirare fuori il meglio di me”.