Dybala confessa: “Ho detto a Ronaldo che in Argentina lo odiano un po’”

Paulo Dybala sta piano piano recuperando dopo una settimana difficile a causa del Coronavirus. Lo stesso numero 10 della Juventus ha raccontato di aver inizialmente avuto solo qualche sintomo e poi di aver difficoltà di respirazione durante gli allenamenti. Tutto quasi passato però per la Joya che sull’account della Federazione Argentina ha rilasciato una lunga intervista.

RONALDO – Sul rapporto con Cristiano Ronaldo, l’ex Palermo ha rivelato: “A Cristiano gli ho raccontato che in Argentina tutti lo odiano un po’. Sia per come cammina sia per quello che è. La verità è che ho trovato un’altra persona. Sapete cosa mi ha risposto? Lo so che tutti mi odiano, sono abituato a questo”.