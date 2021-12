Dybala e il rinnovo con la Juventus: “La società ha cose più importanti a cui pensare”

Parla la Joya bianconera

C'è anche lo zampino di Paulo Dybala nel successo della Juventus in campionato contro il Genoa. Il numero 10 bianconero ha segnato la seconda rete della gara, terminata proprio 2-0 in favore degli uomini di Allegri. Al termine del match, la Joya ha parlato a DAZN anche del suo rinnovo di contratto.

RINNOVO - "Se è il mese giusto per rinnovare? Adesso la società ha altre cose a cui pensare, il rinnovo può aspettare. È più importante quello che sta succedendo", ha detto Dybala. Poi sulla gara: "Penso che abbiamo dominato durante tutta la partita. Con il gol di Cuadrado abbiamo giocato più tranquilli. Dovevamo chiuderla prima, ma per fortuna poi abbiamo segnato. Il mio momento? Cerco di stare sempre bene. Giocando ogni tre giorni capita di non recuperare. Io mi alleno al meglio di giocare sempre".