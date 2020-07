Dybala è inarrestabile: contro il Toro stabilisce un nuovo primato

Semplicemente inarrestabile. Paulo Dybala sta vivendo un momento magico, in cui le prodezze riescono facilmente e coincidono quasi sempre con gol decisivi per lanciare la Juventus verso il suo nono scudetto consecutivo. Il fantasista argentino sembra non riuscire a smettere di segnare: è già arrivato a quota 11 reti realizzate in questo campionato, anche se resta lontano dal proprio record a quota 22.

PRIMATO

In compenso Dybala può consolarsi a modo suo. Infatti la “Joya” è l’unico giocatore a essere sempre andato in gol al momento del il ritorno in campo dopo l’emergenza Coronavirus. Quattro partite, contro Bologna, Lecce, Genoa e Torino, tutte griffate dalle sue perle clamorose e spettacolari. Considerando invece il periodo anche antecedente allo stop per la pandemia, l’argentino è in striscia positiva da cinque gare.