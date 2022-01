Dybala e McKennie piegano l’Udinese e la Juve risale in zona Champions

I bianconeri soffrono nella ripresa la reazione dell'Udinese

Successo della Juventus contro l'Udinese nell'ultimo match del sabato della 22a giornata di Serie A. Bianconeri che hanno condotto la gara nel primo tempo contenendo la sfuriata dei friulani nella ripresa per poi resistere e punire l'Udinese nel finale. La Juve parte bene e chiude il primo tempo in vantaggio all'Allianz contro l'Udinese. Il gol bianconero porta la firma di Dybala al 19' Match con poche occasioni da gol. L'Udinese ha provato a reagire con un paio di tentativi di Beto. Nel secondo tempo ancora la squadra di Cioffi in avanti ma mai pericolosa, Raddoppio bianconera a pochi minuti dal termine con McKennie di testa. Juventus che sale al quarto posto dive raggiunge l'Atalanta che ha però due partite in meno.