Dybala, futuro rebus e la Juventus rimanda il rinnovo…

Slitta il prolungamento della Joya

Paulo Dybala e la Juventus , un matrimonio che prosegue anche se gli intoppi non mancano. Sembrava fatto per il rinnovo di contratto del 10 bianconero e invece, tutto rimandato. Le firme ufficiali erano attese entro Natale ma nulla si è mosso. Anzi. Dalle recenti indiscrezioni si potrebbe andare per le lunghe. Ben oltre gennaio...

Come riportato da La Gazzetta dello Sport, infatti, i problemi fisici dell’argentino hanno riaperto la discussione in merito agli accordi tra le parti. L'ok tra Juventus e Dybala non ha ancora una versione definitiva. In discussione la parte fissa o più probabilmente la durata del contratto. Nonostante tutto fosse stato già definito, la società avrebbe avuto qualche dubbio in più spostando la data della firma di alcuni mesi. Non sarà gennaio, bensì febbraio il momento decisivo. L'agente della Joya Antun, dopo l'ultimo blitz torinese di dicembre, è tornato in Argentina, ed è atteso di nuovo in Italia dopo la metà di gennaio per quello che potrebbe diventare l'incontro finalmente più importante dove si deciderà il futuro del giocatore.