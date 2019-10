Dybala-Higuain, la Juve torna in testa: Inter battuta 2-1

Vittoria e vetta della classifica. Non poteva esserci domenica migliore per la Juventus che batte a domicilio l’Inter per 2-1 e scavalca i nerazzurri in testa. Per la squadra di Conte è la prima sconfitta in campionato dopo sei vittorie consecutive. A partire meglio è la formazione di Sarri. I bianconeri trovano il vantaggio dopo 4 minuti con Dybala: l’argentino è perfetto nel piazzare la palla sul secondo palo. La Vecchia Signora manca il raddoppio poco dopo, quando Ronaldo colpisce la traversa. L’Inter traballa, ma ha la forza di reagire trovando un calcio di rigore per fallo di mano in area di De Ligt. Lautaro batte Szczesny dagli undici metri e ristabilisce la parità. I nerazzurri perdono Sensi al 34′, ma vanno vicini al vantaggio con Lautaro: bravissimo Szczesny a neutralizzare il tiro. Stesso copione dalla parte opposta con Ronaldo che trova l’intervento perfetto di Handanovic. Nella ripresa è la Juve a rendersi più pericolosa con Bernardeschi e CR7. L’Inter colpisce un palo esterno con Vecino. All’81’ è ancora una volta Higuain il giustiziere dell’Inter: il Pipita trafigge con un diagonale perfetto Handanovic.