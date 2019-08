Dybala-Icardi, telefonata tra argentini: ecco cosa si sono detti

Paulo Dybala e Mauro Icardi, il loro futuro potrebbe risolversi con un reciproco cambio di maglia. La Joya ha rifiutato il Manchester United e piace all’Inter, l’ex capitano nerazzurro non vorrebbe lasciare Milano ma per la Juventus potrebbe anche cambiare idea.

Allora ecco perché, come riporta Repubblica, tra i due argentini ci sarebbe stato un contatto telefonico. I compagni di Nazionale si sarebbero sentiti per parlare dell’ambiente milanese. Dybala avrebbe chiamato Icardi per chiedere informazioni riguardo il capoluogo lombardo, sintomo che qualcosa, in chiave mercato, si sta muovendo.

Il 10 bianconero piace, e non poco, a Beppe Marotta. La Vecchia Signora è a caccia di un numero 9 da affiancare in attacco a Cristiano Ronaldo. E allora ecco che riprende quota l’ipotesi scambio che fino a pochi giorni fa sembra essere saltata con l’inserimento di Romelu Lukaku nelle varie trattative. Inter e Juventus proveranno a mettere in piedi un’altra operazione e questa volta, l’esito potrebbe essere positivo.