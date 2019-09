Dybala, il fratello attacca la Juventus: “Al violino manca una corda perché suoni bene…”

“Al violino manca una corda perché suoni bene”, messaggio abbastanza chiaro da parte di Gustavo Dybala, fratello di Paulo, attaccante della Juventus.

Parole che suonano come uno sfogo dopo l’ennesima panchina de La Joya. Anche contro la Fiorentina, il numero 10 bianconero è rimasto ad osservare fuori dal terreno di gioco nonostante la squadra in campo non stesse brillando.

Complici anche i cambi forzati per infortuni, Dybala non ha avuto modo di scendere in campo, ma per Gustavo non è una scusa e, per l’ennesima volta, ha fatto notare come il fratello sarebbe stato utile alla causa della Vecchia Signora. Le sue parole in sostanza vogliono evidenziare come alla Juventus manchi un elemento che possa far girare nel migliore dei modi le partite. Ovvero Dybala. La Joya, dopo un’estate di tira e molla, è rimasta a Torino ma è finita dietro nelle gerarchie in favore sia di Douglas Costa sia di Bernardeschi.

Vedremo se lo sfogo del fratello riuscirà ad avere un risvolto positivo per il futuro di Paulo Dybala.