Dybala, il problema per la firma con l’Inter è nella rosa nerazzurra…

Ancora un ostacolo prima di vedere la Joya vestire nerazzurro

Paulo Dybala è sempre più vicino all' Inter , ma per il suo approdo a Milano c'è ancora un problema. L'arrivo della Joya in nerazzurro è bloccato e il motivo è da ricercare in un componente della rosa interista.

L'Inter ha molta fretta di chiudere questa situazione per poter finalmente mettere nero su bianco la firma di Dybala. Infatti, solo dall'uscita di Sanchez dipende la firma dell'argentino. In tale ottica, pare probabili che il club milanese possa concedere una ricca buonuscita al cileno per mettere fine al suo contratto. A quel punto, ci sarebbe il via liber per far firmare l'ormai ex Juventus con un contratto di 4 anni a 6 milioni più bonus.