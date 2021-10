Dybala, il rinnovo con la Juventus in arrivo: la data dell’annuncio

In arrivo il rinnovo di contratto del 10 bianconero

Paulo Dybala di nuovo protagonista in casa Juventus e non solo per i rumors che riguardano il suo futuro. Il numero 10 dei bianconeri è stato autore del gol del pareggio nel derby d'Italia giocato domenica contro l'Inter e per lui sembra essere sempre più vicino il giorno del rinnovo di contratto con la Vecchia Signora.

Dopo le parole del vicepresidente bianconero Pavel Nedved in merito al prolungamento imminente della Joya, ecco che è iniziato il toto sulla possibile data dell'annuncio. Secondo quanto si apprende dal Corriere dello Sport, venerdì potrebbe essere il patron Andrea Agnelli in persona ad annunciare la novità su Dybala direttamente nel corso dell'assemblea degli azionisti. A giorni è atteso il suo agente Jorge Antun per arrivare alla firma, ma l'accordo ormai non è più in dubbio e a breve arriverà il tanto atteso annuncio ufficiale.