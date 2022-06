Dybala-Inter, anche Correa pronto ad accoglierlo: “Spero il meglio per lui”

L'argentino nerazzurro pronto ad accogliere in squadra l'amico e connazionale

Serata speciale per la famiglia Martinez. Martedì 7 giugno Lautaro ha partecipato all’inaugurazione del ristorante della moglie, Agustina Gandolfo, il cui nome è "Coraje". La nuova attività è stata aperta nell’elegante quartiere Brera in centro a Milano. Per l'occasione, tanti invitati di lusso soprattutto tra i calciatori argentini.