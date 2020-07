Dybala-Juventus, le parole di Paratici sul futuro dell’argentino

In questa stagione non sicuramente brillante sul livello del gioco della Juventus, Paulo Dybala è sicuramente una nota positiva. L’argentino finora in stagione ha segnato 17 gol in 44 partite, ma i suoi spunti hanno spesso consentito ai bianconeri di vincere le partite e anche nella ripresa è sembrato il più in forma dei suoi.

PARATICI: “RINNOVO DYBALA? SIAMO VICINI”

Eppure durante il mercato estivo della scorsa stagione Paulo Dybala era ad un passo dall’addio ai bianconeri, ma le cose cono cambiate eccome. Ora l’argentino è di nuovo incedibile e Paratici a SkySport ha speso parole importanti per il suo futuro: “Con il rinnovo siamo a buon punto, parliamo spesso con il suo entourage. Giochiamo praticamente ogni due-tre giorni, è difficile avere azioni collaterali al campo, ma ne stiamo parlando frequentemente”. Riguardo al futuro di Maurizio Sarri, il direttore sportivo si è espresso così: “Sarri è stato un protagonista di questa stagione, ha meritato questo posto alla Juventus per ciò che ha fatto in carriera. Ogni anno, giunti a questo punto, vogliamo arrivare all’obiettivo. Siamo abituati ad avere critiche ogni anno, sarà una grande soddisfazione se dovesse arrivare lo scudetto questa sera. Ma dobbiamo essere cauti e concentrati, le partite in questo periodo hanno grandi anomalie”.