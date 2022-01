Dybala, la confessione agli amici sul suo futuro

Il retroscena sul 10 della Juventus

Redazione ITASportPress

Il nome di Paulo Dybala è indubbiamente quello maggiormente chiacchierato in chiave mercato. La Joya della Juventus non ha ancora rinnovato il proprio contratto e i rumors sul suo futuro si susseguono con grande insistenza.

Il 10 bianconero e dell'Argentina avrebbe tante richieste in estate quando sarà un parametro zero ma in tal senso ci sarebbero le idee chiare sulla squadra dove non vorrebbe mai giocare.

Secondo quanto si apprende dal Corriere dello Sport, infatti, Dybala sta aspettando la prossima mossa della Juve in chiave rinnovo, ma avrebbe già confessato ad alcuni amici non solo di voler restare in bianconero nonostante la frustrazione di questa fase, ma anche che mai potrebbe immaginarsi con la maglia dell'Inter, club molto attento alle vicende di casa Joya.

Staremo a vedere cosa accadrà tra l'argentino e la Juventus, ma anche se davvero, in caso di mancato rinnovo e quindi di addio, ci sarà l'eventuale no alla formazione nerazzurra dove Beppe Marotta non ha mai nascosto di essere "attratto" dal campione bianconero.