Dybala, la fidanzata: “Paulo non è stato bene, ha avuto i sintomi dell’influenza. Adesso va meglio”

Paulo Dybala, assieme alla fidanzata Oriana Sabatini, è risultato positivo al Coronavirus. Delle condizioni dell’attaccante della Juventus, al programma radiofonico El Club del Moroc, ha parlato proprio la compagna dell’argentino.

SALUTE – “Adesso stiamo bene, due-tre giorni io mi sentivo abbastanza male, come quando hai l’influenza: fa male tutto il corpo, ti senti stanco. Io, però, non ho avuto la febbre: l’ho sempre misurata e non l’avevo. Ho notato, però, che i miei polmoni facevano uno strano rumore. Paulo? Non è stato bene, ha avuto anche lui i sintomi dell’influenza. I medici ci hanno detto che il 31 marzo ci faranno un nuovo tampone. Nel frattempo ci hanno detto di riposare e ci hanno prescritto delle vitamine da prendere”.