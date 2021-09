Dybala, ore bollenti per rinnovo con la Juventus: vuole stesse cifre di De Ligt

La Joya attesa al fatidico sì per prolungare il contratto con i bianconeri

Paulo Dybala e la Juventus pronti ad andare avanti insieme. Rinnovo permettendo... Non è certo una novità che le parti starebbero trattando, al momento senza successo, il prolungamento di contratto. La Joya e la dirigenza bianconera starebbero incontrando qualche difficoltà nella trattativa e, come riportato da TuttoJuve che cita il Corriere dello Sport, alla base delle problematiche ci sarebbero le richieste del numero 10.

Il giocatore vorrebbe lo stesso stipendio di De Ligt, che, al momento, è il giocatore più pagato della Juve con i suoi 12 milioni di euro a stagione. La Juve, dal canto suo, offrirebbe a Dybala uno stipendio da 9 milioni di euro a stagione, bonus inclusi. Da capire se le parti troveranno un punto in comune per dire di sì. La volontà di continuare insieme c'è tutta, ma serve ancora del tempo per poter limare alcuni dettagli importanti. Dybala sarà il perno della squadra di Allegri in questa annata e, si spera, anche per quelle a seguire.