Dybala, parla la mamma: “Adesso è felice. Quando è in campo…”

Dopo un’estate di tira e molla con la Juventus, alla fine Paulo Dybala è rimasto a Torino. L’attaccante argentino, nonostante un avvio in ombra, è riuscito a strappare qualche prova importante e convincere Sarri a puntare su di lui. Insieme a Cristiano Ronaldo e Higuain, la Joya è diventata una delle certezze della squadra bianconera.

A conferma dell’ottimo momento in campo e fuori del calciatore, arrivano le parole della madre, la signora Alicia. Parlando a Tuttosport, la donna ha confermato: “Sono contenta di vedere gli occhi sorridenti di mio figlio quando è in campo: adesso Paulo è felice. Soffro, invece, quando lo vedo stare male. Ma ora è molto contento”. Dopo le prestazioni in crescita e il gol contro l’Inter, per Dybala è tempo di confermarsi ma le premesse per fare bene ci sono tutte.