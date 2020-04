Dybala racconta: “Sintomi coronavirus spariti, ma attendo nuovo tampone. Ripresa? Sì, ma non vogliamo rischi…”

Paulo Dybala si racconta e lo fa nel corso di una diretta Instagram con la leggenda della Juventus Alessandro Del Piero. La Joya bianconera ha raccontato i giorni difficili vissuti a causa del coronavirus ammettendo di aver avuto sintomi anche piuttosto importanti.

CONTAGIO E CALCIO – “Dopo la brutta notizia siamo rimasti qui aspettando che passasse tutto. Ho avuto un po’ di sintomi, Oriana (la sua compagna ndr) li ha avuti più brevi. Mi hanno impedito di fare alcune cose, sono stato tranquillo. Da un paio di giorni stiamo bene e senza sintomi, sto aspettando il risultato del tampone”, ha detto Dybala che sul ritorno in campo della Serie A ha commentato: “Io vorrei uscire solo per andare al campo, stare con i compagni, stare in spogliatoio, toccare la palla e stare in campo, tutto quell’ambiente mi manca tanto. La voglia ce l’abbiamo, ma non dobbiamo correre il rischio di contagiare di nuovo”.

ANEDDOTO – Tornando indietro nel tempo, poi, l’attaccante della Juventus ha rivelato: “Un giorno volevo comprare la tua maglia”, ha detto a Del Piero. “Ma l’ho persa per soli 10 euro. Ero arrabbiatissimo”. E ancora: “I primi tempi in A? Ricordo quando giocai contro Samuel, mi fece 15 falli…”.