Dybala, un gol all’Inter che vale un doppio “record”

La Joya ha trovato il gol del pareggio contro l'Inter nel derby d'Italia

Una rete importante per Paulo Dybala quella messa a segno nel match della sua Juventus contro l'Inter ieri. Il 10 bianconero, tornato dopo i problemi fisici avuti nell'ultimo mese circa, è entrato a gara in corso dando una svolta alla partita con giocate importanti ma soprattutto con la rete su rigore che ha permesso alla Vecchia Signora di pareggiare la sfida di San Siro.

Un gol che vale due dati statistici importanti alla Joya. Infatti, il gol di ieri sera contro l'Inter permette a Dybala di raggiungere quota 104 in bianconero, considerando campionato e coppe varie. Un traguardo importante che gli permette di eguagliare in fatto di marcature un certo Michel Platini. Inoltre, come scrive Opta, la marcatura del 10 bianconero è la terza in altrettante partite consecutive disputate contro l'Inter: nell'era dei 3 punti, ovvero dal '94/'95, nessun giocatore della Juventus ci era mai riuscito.