Dzeko al 90′ sfonda e l’Inter in rimonta supera un coriaceo Venezia

L'Inter sale a +5 sul Milan

L'Inter vince a San Siro per 2-1 contro un Venezia che si è difeso bene per 90'. La rete della vittoria è arrivata solo nei minuti finali con una inzuccata di Dzeko che non andava a segno da nove partite.Henry sblocca con un colpo di testa al 19'. Al 40' pari di Barella. A inizio ripresa super chance per Dzeko. Poi pericolosi anche Okereke e Dimarco. Al 90' segna Dzeko su cross di Dumfries. Inter vince e sale a 53 punti e sempre più al comando.