Dzeko entra nella ripresa e spacca il match: Inter ribalta il Sassuolo

Inter adesso seconda in classifica

Edin Dzeko dopo il clamoroso gol fallito in Champions League contro lo Shakhtar, si è riscattato in campionato. Con l'Inter sotto di un gol contro il Sassuolo, l'ex Roma ha segnato prima il gol del pareggio e poi si è procurato un rigore trasformato da Lautaro. Decisivo stasera al Mapei Stadium il numero 9 nerazzurro ma bravo anche mister Inzaghi a mandarlo in campo nel momento giusto. Primo tempo intenso. Buon inizio dell'Inter che con Barella non riesce a trovare il gol del vantaggio. Il Sassuolo risponde con un'iniziativa di Boga che viene steso in area. Rigore trasformato da Berardi. Nella ripresa, Inzaghi inserisce Dzeko che al primo pallone toccato fa 1-1. Arriva anche il gol del 2-1 su rigore siglato da Lautaro. Inter adesso sale al secondo posto con 17 punti uno meno della capolista Napoli.