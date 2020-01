Dzeko illude la Roma, Acerbi salva la Lazio: il derby finisce 1-1

Si conclude la striscia di successi della Lazio. Ci pensa la Roma di Fonseca a interrompere il filotto. La stracittadina finisce 1-1 dopo mille emozioni. All’Olimpico va in scena un derby incerto e combattuto. Inizialmente la Lazio sembra accusare la tensione. E’ la Roma a giocare più sciolta. Cristante va al tiro, ma trova il salvataggio di Luiz Felipe. Al 26′ si sblocca il risultato: Strakosha sbaglia l’uscita e Dzeko ne approfitta segnando a porta vuota. Il bosniaco sfiora subito dopo la doppietta, imitato da Under. La Lazio si salva affannosamente, ma al 34′ il match torna in parità: grave errore di Lopez che smanaccia male e lascia palla a Acerbi, libero di insaccare in rete. La Roma colpisce il palo sul finire del primo tempo con Pellegrini e dà l’impressione di poter far male. Sensazione confermata dalla ripresa: Veretout manca di poco il vantaggio, mentre Dzeko sbatte per due volte contro Strakosha che si riscatta dall’errore del primo tempo. Milinkovic Savic, invece, non trova di un soffio la rete decisiva per i biancocelesti. Non cambia il risultato: finisce 1-1.