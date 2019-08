Dzeko, l’agente punge Icardi: “Edin non aspetta le sue scelte”

Edin Dzeko non lascia, ma rinnova. Questo l’esito del tormentone estivo che ha tenuto banco in casa Roma ed Inter. I nerazzurri restano virtualmente a bocca asciutta, con il caso di Mauro Icardi ancora irrisolto. Proprio nei confronti dell’attaccante argentino è arrivata una stoccata da parte dell’agente del centravanti bosniaco, Silvano Martina. Queste le sue parole ai microfoni di Tele Radio Stereo: “Edin ha la Roma nel cuore, sia lui che la famiglia. Un giocatore con la storia di Dzeko non può aspettare le scelte di qualcuno, per esempio un Icardi della situazione. Chiacchierando ci siamo detti: qui sei amato. È stato contestato è vero, ma è molto considerato della società. Negli ultimi quattro giorni abbiamo intavolato il rinnovo e ieri alle 21 lo abbiamo fatto”.