Dzeko si prende l’Inter: “Lukaku ha fatto grandi cose ma io guardo al futuro…”

Il centravanti bosniaco in gol al debutto in nerazzurro

Un gol e un assist all'esordio con la nuova maglia. Edin Dzeko ha già preso in mano l'Inter e non ha alcuna intenzione di fermarsi. Dopo il bel successo in campionato alla prima giornata contro il Genoa, il gigante bosniaco vuole proseguire in questa nuova avventura e le premesse per fare bene ci sono tutte. Parlando a DAZN, l'attaccante ha espresso le sue emozioni riguardo la prima uscita e non solo.