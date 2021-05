Dzeko vota Mourinho: “Non poteva esserci scelta migliore…”

Il centravanti della Roma accoglie lo Special One

Al termine del derby vinto contro la Lazio, Edin Dzeko , centravanti della Roma , ha parlato ai microfoni di DAZN della stagione dei giallorossi ma anche del futuro con l'arrivo, in vista della prossima annata di José Mourinho: "La vittoria con la Lazio ci dà un po' di gioia, ma sapevamo già che non è stata una delle migliori stagioni da parte nostra", ha spiegato il bosniaco. "Il derby è sempre il derby, dopo aver perso il primo volevamo finire bene la stagione. Rammarico? Non mi piace guardare indietro, il rammarico c'è e ci sarà sempre. Abbiamo sofferto ma vinto meritatamente".

Sguardo al futuro con l'arrivo in panchina di Mourinho: "Mourinho? A livello di entusiasmo ha già portato, l'abbiamo vinto. Roma è una piazza difficile, non potevano sceglierne uno migliore". L'attaccante, quindi, è pronto a mettersi al servizio dello Special One e non vede l'ora di ripartire con il portoghese.